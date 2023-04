Zeigt die Formkurve von Dominic Thiem weiter leicht nach oben? Eine erste Antwort auf diese Frage bekommen die Tennis-Fans heute (16.00 Uhr, Sky live) serviert, wenn der Lichtenwörther in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in München auf Constant Lestienne (61. im ATP-Ranking) trifft. In der bayrischen Landeshauptstadt schlägt Thiem erstmals seit 2016 auf. Damals verlor er das Finale gegen Philipp Kohlschreiber (GER) hauchdünn 6:7, 6:4, 6:7. Der 29-Jährige hat die bisher einzige Begegnung gegen den Franzosen Lestienne zwar in drei Sätzen gewonnen, das allerdings vor elf Jahren in der Rennes-Qualifikation.

Nach München reiste Thiem bereits am vergangenen Freitag an. „Ich bin gut vorbereitet“, bekräftigte er. In München soll ein weiterer Schritt der aktuellen Nummer 106 der Weltrangliste nach vorne erfolgen: „Ich habe jetzt das endgültige Gefühl, dass alles in die richtige Richtung geht. Dass ich wieder sehr gut Tennis spiele.“ Im Doppel konnte Thiem diese Aussage jedoch noch nicht bestätigen, dort verlor er zum Auftakt mit seinem deutschen Partner Matthias Bachinger gegen Landsmann Philipp Oswald und den Niederländer Robin Haase glatt 4:6, 2:6.

Ebenfalls heute in München im Einsatz ist Österreichs bestes Doppel. Alexander Erler und Lucas Miedler bekommen es im Achtelfinale mit dem Duo Guido Andreozzi und Guillermo Duran (ARG) zu tun.