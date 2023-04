Sein erster Titel auf der ATP-Tour - und das gleich bei einem Masters-Turnier - war für Sam Weissborn zum Greifen nahe, doch am Ende sollte es im Doppel-Endspiel von Monte Carlo für den Wiener an der Seite von Lokalmatador Romain Arneodo hauchdünn nicht reichen. So musste sich das Duo Ivan Dodig/Austin Krajicek mit 0:6, 6:4 und 12:14 im Champions-Tiebreak geschlagen geben.

Trotz der Niederlage wird der 31-Jährige in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 61 nach vorne machen. Zudem teilt sich Weissborn 152.140 Euro Preisgeld.