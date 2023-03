US-Open-Sieger Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Miami das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-Erste bezwang den US-Amerikaner Taylor Fritz am Donnerstag (Ortszeit) 6:4,6:2 und hält weiter Kurs auf seinen nächsten Masters-Titel. Der 19-jährige Spanier war zuletzt schon beim Hartplatz-Turnier im kalifornischen Indian Wells siegreich und ist Titelverteidiger in Miami. Als erste Frau zog Jelena Rybakina ins Finale ein.

Im Halbfinale trifft Alcaraz, der 18 seiner 19 Partien in diesem Jahr gewonnen hat, nun auf den Südtiroler Jannik Sinner. Im zweiten Halbfinale kommt es zum russischen Duell Daniil Medwedew gegen Karen Chatschanow. Medwedew bezwang im Viertelfinale den Qualifikanten Christopher Eubanks 6:3,7:5 und zog erstmals in seiner Karriere in Miami ins Halbfinale ein. Chatschanow feierte einen 6:3,6:2-Sieg gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.

Alcaraz wäre achter Spieler mit Sunshine-Double

Holt Alcaraz tatsächlich auch den Miami-Titel, wäre er der achte Mann mit dem "Sunshine Double", das heißt Turniersiegen in Kalifornien und Florida. "Ich bin natürlich sehr glücklich damit, wie ich das Match begonnen habe, ohne Fehler und mit sehr viel Power. Der Schlüssel war, dass ich ihm das Service abgenommen habe", erklärte der Spanier nach dem Sieg über Fritz. Den nächsten Gegner Sinner hatte er bereits in Indian Wells im Semifinale geschlagen.

Bei den Frauen ist weiterhin Wimbledon-Siegerin Rybakina auf Double-Kurs. Die Kasachin rang die WTA-Dritte Jessica Pegula 7:6(3),6:4 nieder und trifft nun im Endspiel auf die Tschechin Petra Kvitova oder die Rumänin Sorana Cirstea. "Der erste Satz war sehr hart. Das Tiebreak hätte in beide Richtungen gehen können", meinte Rybakina, die nun 13 Siege en suite stehen hat.