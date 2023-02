"In den nächsten Monaten werde ich eine Pause davon machen, als Tennisspielerin um den Globus zu reisen, aber ich glaube, der Grund dafür ist der Beste, den man haben kann." Mit diesen Worten hatte Angelique Kerber im August 2022 in den Sozialen Netzwerken bekanntgegeben, dass sie und ihr Lebenspartner ihr erstes Kind erwarten.

Am vergangenen Samstag war es so weit. Zu einem Bild, das die Hand des Neugeborenen zeigt, schreibt die 34-jährige Deutsche: "Willkommen in unserer Familie, Liana! Dich bei uns zu haben ist das schönste und überwältigendste Gefühl, das wir uns je hätten vorstellen können."

Von Kerbers Lebensgefährten, mit dem sie seit Anfang 2022 liiert sein soll, ist nur wenig bekannt. Laut Bild-Zeitung handelt es sich um den Unternehmer und Fitness-Ökonom Franco Bianco. Der Hesse ist Geschäftsführer eines Sportparks in Königstein im Taunus. Dort trainierte Kerber offenbar schon vor einigen Jahren, wie Fotos von 2018 aus Francos Fitnessstudio zeigen.

Tausende beglückwünschten die ehemalige Nummer eins der Welt zu ihrer Tochter, darunter berühmte Sportlerkollegen wie Sabine Lisicki, Felix Neureuther, Caroline Wozniacki oder Agnieszka Radwanska.

Wann die dreifache Grand-Slam-Siegerin (Australian Open und US Open 2016 sowie Wimbledon 2018) auf die Tour zurückkehrt, ist naturgemäß noch unklar.