Kennen Sie die Damen Sun Tian Tian und Li Ting? Nein, das Duo muss nicht zwingend ein Begriff sein, aber: 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen vollbrachten Sun und Li Historisches, konnten sie doch im Doppel Chinas erstes Gold im Tennis an Land ziehen. Im Oktober desselben Jahres triumphierte Li Na in Guangzhou als erste Chinesin bei einem WTA-Turnier und hamsterte 2011 in Paris die erste Grand-Slam-Trophäe für ihr Heimatland. Damit schien der Tennissport im Reich der Mitte endgültig salonfähig – zumindest beim weiblichen Geschlecht.

Denn während Chinas Frauen in den folgenden Jahren konstant Erfolge ablieferten, damit den finanzstarken Markt im Fernen Osten aus Sicht der großen Tennisvereinigungen brav ankurbelten und heute schon auf fünf Spielerinnen in den Top 70 verweisen können, herrschte bei den Männern im bevölkerungsreichsten Land der Welt weiterhin Flaute.

Bis gestern in Dallas. Denn da spielte ein gewisser Wu Yibing die Konkurrenz schwindlig, wehrte im Endspiel gegen den baumlangen John Isner vier Matchbälle ab und entzückte sich und die Volksrepublik nach einem 6:7, 7:6, 7:6-Erfolg mit dem allerersten ATP-Titel. Der 23-Jährige, der 2017 im Juniorenbewerb der US Open triumphiert hatte, im Vorjahr aufgrund diverser Verletzungen im Ranking aber nur auf Position 1869 herumdümpelte, winkt ab heute als bestgereihter Chinese aller Zeiten von Platz 58 und erklärte: "Ich habe hier für mein Land Geschichte geschrieben."

Ein Land, das zuletzt im Tennis allerdings für Negativschlagzeilen gesorgt hatte. So war Ende 2021 die ehemalige Topspielerin Peng Shuai (37) aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem sie dem ehemaligen Vizeregierungschef Zhang Gaoli sexuelle Nötigung vorgeworfen hatte. Als Reaktion darauf hat die WTA bis auf Weiteres sämtliche Turniere in China aus dem Programm genommen. Noch heute gilt Pengs Wohlbefinden nicht als gesichert ...