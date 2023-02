Im Fitnessstudio eines Hotels in Monastir (TUN) hatte Elena Karner Glück im Unglück. Weil die Spiele eines ITF-Turniers aufgrund eines aufziehenden Sturms verschoben werden mussten, ging die Kärntnerin in das Fitnessstudio. Dort erlebte sie dann bange Momente. Der Sturm zerstörte plötzlich die Glasfront und hinterließ in weiterer Folge im Fitnessraum eine Spur der Verwüstung.

Die in Wien lebende Lavanttalerin kam aber glimpflich davon. "Es fühlte sich im ersten Moment an, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Gott sei Dank bin ich ganz hinten gestanden, wie auch die anderen zwei Anwesenden. Bis auf ein paar Kratzer und eine leichte Schnittwunde durch die Glassplitter geht es mir gut. Und das grenzt an ein Wunder", sagte Karner gegenüber der "Kronen Zeitung".