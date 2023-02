Im Länderkampf gegen Kroatien in Rijeka liegt Österreich nach dem ersten Tag nach den Niederlagen von Dennis Novak und Dominic Thiem mit 0:2 zurück. Am Sonntag braucht es nun drei Siege, um den Traum vom Finalturnier noch zu verwirklichen. Im Eröffnungsspiel musste sich Dennis Novak der kroatischen Nummer eins Borna Coric mit 3:6, 5:7 geschlagen geben. Dem Kroaten genügten dabei zwei Breaks - zum 3:1 im ersten und zum 6:5 im zweiten Satz. Anschließend zog auch Dominic Thiem gegen Kroatiens Nummer zwei, Borna Gojo, mit 3:6, 5:7 den Kürzeren.

Am Sonntag geht es um 13 Uhr (ORF Sport+ live) weiter. Zuerst trifft das Doppel Alex Erler/Lucas Miedler auf Ivan Dodig/Nikola Mektic. Anschließend matcht sich Thiem mit Coric, falls nötig kommt es danach noch zum entscheidenden Duell zwischen Novak und Gojo.

Der Liveticker zum Nachlesen:

"Mit einer Niederlage kann man nie zufrieden sein, aber ich kann auf jeden Fall viel Positives mitnehmen", bilanzierte Novak nach seinem ersten Duell mit Coric. "Es waren Kleinigkeiten, die heute den Ausschlag gegeben haben. Ein paar unerzwungene Fehler von mir zu viel, aber ich habe gewusst, ich muss das Risiko nehmen", erklärte der Niederösterreicher seine Taktik.

Wenn er gleich wieder auf den Platz gehen würde, würde er nicht viel anders machen. "Ich kann mir nicht viel vorwerfen. Die paar unerzwungenen Fehler kommen bei so einem Spieler, weil der ist unglaublich in der Defensive, bewegt sich unmenschlich. Ich habe gewusst, ich muss zu den Linien gehen."

Frühes Break

Ein beinharter Grundlinien-Schlagabtausch zwischen der Nummer 23 und der Nummer 144 der Welt stand von Beginn an auf der Tagesordnung. In seinem zwölften Länderkampf für Österreich musste Novak aber zum 1:3 als erster Spieler den Aufschlag abgeben. Bei 1:4 wehrte der 29-jährige Niederösterreicher zwei Breakchancen des Kroaten ab und hatte dann bei 2:4 eine Rebreakchance. Doch letztlich war der erste Satz nicht mehr zu retten.

Der zweite Durchgang verlief weit umkämpfter. Bis zum 3:3 ging es mit dem Aufschlag, doch im siebenten Game drohte die Vorentscheidung, als der aufschlagende Novak mit 15:40 in Rückstand geriet. Der zweifache Familienvater wehrte diese beiden und auch noch einen weiteren Breakball aber ab und schaffte das 4:3. Bis zum 5:5 blieb es ausgeglichen, ehe Novak das Service zum 5:6 abgeben musste. Das war die Entscheidung zugunsten des Cincinnati-Siegers 2022.

Schub fürs Selbstvertrauen

Für Novak bedeutete der Auftritt gegen den Top-25-Mann auch einen Selbstvertrauenschub in Sachen Fitness. Er fühlt sich fit wie nie zuvor. "Ich habe mich in den letzten zwei, drei Monaten extrem verbessert. Ich habe fünf Kilo abgenommen und habe meine Ernährung umgestellt." Dieser Fitnessaufbau ist in der Vorbereitung auf Teneriffa auch in Zusammenarbeit mit dem Zehnkämpfer Dominik Distelberger gelungen, erzählte Novak.