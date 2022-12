Was Roger Federer und Rafael Nadal in den vergangenen 15 Jahren für das Herren-Tennis waren, dafür standen in den 1970er- und 1980er-Jahren Chris Evert und Martina Navratilova bei den Damen: Eine beinharte Rivalität auf dem Tennisplatz gepaart mit Respekt und Freundschaft abseits der Center Courts. Evert, die zwischen 1979 und 1987 den Namen ihres ehemaligen Mannes Evert-Lloyd trug, eroberte in ihrer Karriere sagenhafte 157 Einzeltitel (darunter 18 Grand Slams) und wird in dieser Statistik nur von Navratilova (167 Turniersiege) übertroffen.

Nach ihrem Karriereende im Jahr 1989 blieb Evert, die neben Lloyd auch mit Alpin-Abfahrer Andy Mill (mit ihm hat sie drei Söhne) sowie Golfstar Greg Norman verheiratet war und einst auch eine Beziehung mit Jimmy Connors hatte, dem Tennis treu. In ihrer Heimatstadt Boca Raton führt sie mit Bruder John nach wie vor eine Tennis-Akademie, publiziert regelmäßig im Tennis-Magazin und arbeitet bei ESPN als Kommentatorin.

Ein aufregendes und erfolgreiches Leben also, das im Februar 2020 aus der Bahn geworfen wurde, als Everts jüngere Schwester Jeanne im Alter von 62 Jahren an Eierstockkrebs verstarb. Ein schwerer Schock für den ehemaligen Tennisstar, doch zugleich auch ein lebensrettendes Ereignis. Nach dem Tod ihrer Schwester riet ihr ein Arzt zu einer Untersuchung, da diese Form des Krebses genetischen bedingt sein kann.

Und er sollte recht behalten: Im heurigen Jänner schockierte Evert mit ihrer Krebsdiagnose die Sportwelt: "Im Tennis, kannst du vieles kontrollieren. Solche Sachen nicht. Tausende Leute haben Krebs. Ich bin wie alle anderen", erklärte die seit 21. Dezember 68-Jährige damals. Die gute Nachricht: Der Krebs wurde nicht wie in den meisten Fällen erst im dritten oder vierten, sondern bereits im frühestmöglichen Stadium entdeckt. Nach sechs Chemotherapien gilt Evert sein Juni des Jahres als geheilt.

Die Chance, den Krebs für immer besiegt zu haben, liege laut ihren behandelnden Ärzten bei 90 Prozent. "Der Tod meiner Schwester hat mein Leben gerettet", sagt das Tennis-Ass heute. Ihre jüngere Schwester sei deshalb auch ihre Motivation in den Behandlungssitzungen gewesen. "Wenn ich eine Chemo habe, ist sie meine Inspiration. Ich denke immer an sie. Sie wird mich da durchtragen", hatte Evert, die sich mittlerweile auch in einer Krebs-Stiftung engagiert, bereits zu Beginn ihrer Therapie betont.

In ihrer schwersten Zeit erhielt Evert auch Unterstützung von Navratilova. Die hatte 2010 selbst eine Brustkrebserkrankung überstanden. In einem späteren Interview hatte die heute 66-jährige Amerikanerin über ihren Kampf gesagt: "Natürlich fürchte ich mich vor dem Sterben. Wie jeder von uns. Weil man sich dieser Angst nicht stellen kann. Ich habe früher immer gedacht, ich will gar nicht wissen, wann und wie ich sterbe, ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Jetzt weiß ich, ich will definitiv noch nicht gehen und ich habe mir geschworen: Diese Krankheit bringt mich nicht um."