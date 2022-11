Die 31-jährige Vorarlbergerin Tamira Paszek unterlag der Ex-French-Open-Siegerin im ersten Match des Play-off-Länderkampfs Österreich gegen Lettland am Freitag in Schwechat allerdings erst nach 2:25 Stunden und zwei Matchbällen im Tiebreak mit 6:3, 2:6, 6:7(9).

Im Anschluss hoffte Sinja Kraus, die als Nummer 1 der Gastgeber im Multiversum fungiert, gegen Daniela Vismane auf den Ausgleich für die ÖTV-Equipe. Der Sieger des Länderkampfs, der am Samstag (ab 11.00 Uhr/live ORF Sport+) ermittelt wird, steigt in die Qualifikationsrunde 2023 auf. In dieser werden die Plätze für das lukrative Finalturnier vergeben. Der Verlierer spielt in der Europa-Afrika-Zone I.