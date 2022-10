Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem sollte die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste doch noch heuer erreichen. Auf dem Platz hatte er dafür vergangene Woche in Antwerpen gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda und am Donnerstag in Wien gegen den Russen Daniil Medwedew zwar jeweils einen "Matchball" darauf vergeben, von der ATP erhält er aber nun demnächst 31 Punkte zusätzlich gutgeschrieben. Nach ATP-Angaben wird Thiem das Jahr somit mit 561 Zählern abschließen.

Damit würde sich der 29-Jährige im aktuellen Race als 96. einreihen, auch wenn er im Liveranking noch als Nummer 108 geführt wird. Grund für die nachträglichen Gutschriften ist eine Regel, wonach nach einer Blessur mit "protected ranking" antretende Spieler eine Nullwertung bei einem sonst zwingend im persönlichen Punkteguthaben bleibenden Turnier später durch ein anderes Ergebnis ersetzen können. Das betraf bei Thiem primär Indian Wells (20 Punkte) und nun mit Miami (11) ein weiteres – parallel zu seinem Comeback-Event in Marbella gespieltes – Masters-1000-Event.

Thiem hat seine Saison nach seiner 3:6, 3:6-Niederlage gegen den Russen Daniil Medwedew im Achtelfinale der Erste Bank Open beendet und wird nach einem zehn- bis 14-tägigen Urlaub die Vorbereitung auf die nächste Saison in Angriff nehmen.