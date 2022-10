Publikumsliebling Dominic Thiem ist im Achtelfinale der Erste Bank Open gegen den topgesetzten Daniil Medwedew ausgeschieden. Der Russe gewann in einer sehr gut mit Tennisfans gefüllten Wiener Stadthalle in 98 Minuten 6:3,6:3. Thiem muss so weiter auf die Rückkehr in die Top 100 warten, mit einem Sieg hätte er das Ziel erreicht. Weiter geht seine Jagd darauf am Wochenende in der Qualifikation von Paris. Medwedews Viertelfinalgegner stand vorerst noch nicht fest.

Das sechste Duell der beiden war in den ersten sieben Games auf hohem Niveau, dem Publikum wurde großartiger Sport geboten. Thiem hielt seinem Nachfolger als US-Open-Sieger mit einer sehr guten Länge in seinem starken Schlag-Repertoire Paroli, ein Doppelfehler besiegelte aber den Aufschlagverlust zum 3:4. Der 29-Jährige ließ eine Breakchance auf das 4:4 aus, fortan verlor er die Präzision, den Satz und schließlich das Match. Im zweiten Satz war das Break des Jung-Vaters zum 3:1 vorentscheidend. Thiems Bemühen um das Rebreak blieb letztlich erfolglos.

Thiem hat "ein bisserl nachgelassen"

Dominic Thiem gab zu, dass er das hohe Tempo gegen Medwedew nicht mitgehen konnte. "Die ersten sieben, acht Games waren richtig gut, dann habe ich es nicht geschafft, das hohe Niveau durchzuspielen." Er habe "ein bisserl nachgelassen" und ist "einen Level abgefallen".

Medwedew sei ein extrem unangenehmer Gegner, der sich "für seine Größe sehr gut bewegt und jeden Ball so spielt, dass du eigentlich nichts drauf machen kannst", meint Thiem. Er erklärte nach der Niederlage, was ihm derzeit noch fehlt: "Ich erspiele mir gegen Topspieler zu wenige Breakchancen. Dann bin ich bei eigenem Aufschlag so sehr unter Druck, dass es nicht mehr reicht."

Schon vor dem Schlager des Tages waren bei diesem ATP-500-Event zwei Gesetzte ausgeschieden. Der Russe Andrej Rublew (3) unterlag dem Bulgaren Grigor Dimitrow ebenso 3:6,4:6 wie der Brite Cameron Norrie (7) dem US-Amerikaner Marcos Giron. Die beiden Sieger treffen nun am Freitag aufeinander. Der als Nummer fünf gesetzte Pole Hubert Hurkacz kam gegen den Finnen Emil Ruusuvori mit 7:5,4:6,6:3 weiter und könnte gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (2) um ein Halbfinalticket spielen müssen.