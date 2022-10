Nur zwei Games hat Dominic Thiem am Montagabend in der ersten Gijon-Runde gegen den Portugiesen Joao Sousa abgegeben. Die ATP hat ermittelt, dass es Thiem in seiner Karriere auf ATP-Level zuvor nur einmal gelungen war, so glatt zu gewinnen. Im Wien-Achtelfinale 2013 hatte er gegen den Tschechen Jaroslav Pospisil 6:1,6:1 gewonnen.

Im Achtelfinale heute Abend (live auf Sky) trifft Thiem auf Marcos Giron. Gegen den Amerikaner hat er das bisher einzige Duell beim ATP Masters in Madrid im vergangenen Jahr klar gewonnen (6:1,6:3). "Ich muss einfach schauen, dass ich wieder mit dem gleichen Gefühl und der gleichen Konzentration in das Match gehe." Er müsse sich den Erstrunden-Auftritt gut einprägen und so auch ins Achtelfinale gehen.