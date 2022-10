Reges Treiben herrschte auf der ESV-Anlage auf der Murinsel anlässlich der feierlichen Eröffnung der RS Tennisakademie von Stefan Rettl. Damit werden der Leistungs‐ und Breitensport in Bruck auf neue Beine gestellt. Lukas Labitsch wird sich künftig um den weiterhin stark boomenden Breitensportbereich kümmern, Rettl neben Kindberg auch die Leistungssportler in Bruck unter seine Fittiche nehmen. Ziel ist es, die besten Spieler der Obersteiermark an diesen beiden Standorten zu betreuen.