19, 21, 23, 24, 26, 27. Nein, keine Sorge, Sie haben sich nicht verklickt und sind bei den sechs Richtigen der vergangenen Lottoziehung gelandet (die finden Sie übrigens hier), sondern das ist das jeweilige Alter jedes Viertelfinalisten der heurigen US Open. Und nachdem sich mit Matteo Berrettini (26) und Nick Kyrgios die beiden Ältesten im Bunde Dienstagnacht verabschiedeten, duellieren sich heute Abend (19.15 Uhr) die beiden 24-jährigen Andrej Rublew und Frances Tiafoe sowie wenig später Carlos Alcaraz (19) und Jannik Sinner (21) um die letzten beiden Plätze im Semifinale. Dort warten mit Casper Ruud (23) und Karen Chatschanow (26) zwei Spieler, die ebenfalls alles andere als zum alten Eisen gehören.

Ist sie also endlich da, die von unzähligen Tennis-Experten auf der ganzen Welt schon seit vielen Jahren x-fach prophezeite Wachablöse der Big Three? Definitiv nicht. Denn obwohl es nach dem Triumph von Daniil Medwedew im vergangenen Jahr im Big Apple erneut einen neuen Grand-Slam-Sieger geben wird und Roger Federer mit seinen 41 Jahren vermutlich nicht mehr um die ganz großen Titel wird mitspielen können, werden es weiterhin Rafael Nadal und Novak Djokovic sein, die es bei den wichtigsten Turnieren zu schlagen gilt.

Um diese These zu untermauern, reicht ein Blick auf das Jahr 2022. Der 36-jährige Spanier gewann 22 seiner 23 Spiele auf Grand-Slam-Ebene und jubelte sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open über den Titel und wurde im Halbfinale von Wimbledon nicht von einem Gegner, sondern einer Bauchmuskelzerrung gestoppt.

Sein um ein Jahr jüngerer Dauerrivale aus Belgrad durfte aufgrund seiner Corona-Impfunwilligkeit nicht in Melbourne und New York antreten, verlor abe sonst ebenfalls nur ein Match (in Paris gegen Nadal) und triumphierte zum siebenten Mal auf dem "heiligen Rasen".

Was aber der Turnierverlauf bei den US Open auch definitiv gezeigt hat: Auch ohne die Big Three bekommt man hochklassiges und im höchsten Maße unterhaltsames Tennis präsentiert - und das ist dank der Jungstars für die nächsten Jahre gesichert.