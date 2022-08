Dominic Thiem startet gegen den Spanier Pablo Carreno Busta in die US Open. Dies ergab die Auslosung des Grand-Slam-Turniers in New York am Donnerstag. Der 31-jährige Iberer ist in Flushing Meadows als Nummer 12 gesetzt. Thiem, der die US Open vor zwei Jahren gewonnen hat, darf dank einer Wildcard im Hauptbewerb starten. Die US Open beginnen am kommenden Montag.

Dennis Novak ist in die dritte Runde der Qualifikation für die US Open der Tennisprofis eingezogen. Der Niederösterreicher setzte sich am Donnerstag im Zweitrunden-Duell mit dem Tschechen Dalibor Svrcina glatt mit 6:3,6:4 durch. Novak muss nun noch eine Runde überstehen, um im Hauptbewerb an den Start gehen zu können.

Der Steirer Filip Misolic scheiterte hingegen am Franzosen Corentin Moutet. Der Kitzbühel-Finalist musste sich gegen die Nummer elf der Qualifikation mit 2:6,4:6 geschlagen geben. Im Rennen um den Sprung in den Hauptbewerb noch im Einsatz war Sebastian Ofner.