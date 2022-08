Von heute bis Sonntag kämpfen in Graz die besten Racketlonspieler der Welt um WM-Medaillen. Insgesamt sind über 500 Athleten aus 36 Nationen im Racket Sport Center am Start. Unter anderem auch einige steirische Medaillenhoffnungen. Werner Schindling und Horst Schwarzenberger haben sich bereits in Wien im Seniorenbewerb zu den Vize-Weltmeistern im Doppel in der Altersklasse +40 gekürt. Die Vize-Weltmeisterin von 2019, Martina Meißl und Georg Stoisser wollen an die Erfolge ihrer Teamkollegen anknüpfen. Meißl geht mit einem klaren Ziel in die Bewerbe. "Ich habe mir vorgenommen, einen Stockerlplatz in allen Disziplinen zu erreichen", sagt die 37-Jährige. Einen ähnlichen Plan hat auch Georg Stoisser: "Ich habe in letzter Zeit nicht viel gespielt auf der Tour. Wenn ich gut spiele, kann ich aber alle Gegner schlagen."