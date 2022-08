Die 40-jährige US-Amerikanerin Serena Williams gewann beim Turnier in Toronto am Montag gegen die Spanierin Nuria Parrizas Diaz 6:3,6:4 und zog in die zweite Runde ein. Der Erfolg stand erst nach fast zwei Stunden Spielzeit unter schwülen Bedingungen fest.

"Es ist toll, zurück hier in Toronto zu sein. Ich wusste nicht, ob ich in der Lage sein würde, hier spielen zu können", sagte Serena Williams direkt nach dem Match. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren hatte Mitte Juli beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nach einjähriger Verletzungspause gleich in der ersten Runde gegen die Französin Harmony Tan verloren. Danach hatte sie zunächst offengelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen würde.

Das Hartplatz-Turnier in Toronto zählt als WTA-1000-Event zur zweithöchsten Kategorie nach den vier Grand Slams. Das letzte ausständige Major des Jahres sind die US Open in New York. Diese beginnen am 29. August.