Dominic Thiem: "Mein Spiel wurde von Tag zu Tag passiver"

Dominic Thiem verlor im Viertelfinale der Generali Open in Kitzbühel gegen Yannick Hanfmann in drei Sätzen, bekam aber eine Wildcard für die US Open. Filip Misolic kämpft wegen Regens erst am Freitag ums Halbfinale.