Dominic Thiem entscheidet das Österreicher-Duell mit Sebastian Ofner bei den Generali Open in Kitzbühel mit 6:2, 3:6, 6:3 für sich und trifft im Viertelfinale nun auf den Deutschen Yannick Hanfmann.

Dominic Thiem: "Am Ende war es ein enger Fight und ich bin einfach nur glücklich"

Nach Sensationsmann Filip Misolic hat auch Dominic Thiem am Mittwoch das Viertelfinale des Generali Open erreicht. Der US-Open-Sieger 2020 besiegte Sebastian Ofner im Österreicher-Duell nach durchwachsener Leistung nach 1:57 Stunden mit 6:2,3:6,6:3 und trifft nun auf den Deutschen Yannick Hanfmann (Donnerstag, nicht vor 15.00 Uhr/live ServusTV). Thiem steht damit nach Baastad und Gstaad in seinem dritten Viertelfinale in Folge auf der ATP-Tour.

In direkten Duellen auf der Tour mit Österreichern stellte Thiem damit auf 8:2-Siege, gegen Ofner auf 2:0. 2019, als er zum bisher letzten Mal bei diesem Event gespielt hatte, hatte der Ex-Weltranglisten-Dritte im Achtelfinale Ofner ebenfalls besiegt, allerdings wesentlich klarer. In der Folge hatte Thiem damals seinen ersten ATP-Titel in Österreich geholt.

"Am Ende war es ein enger Fight und ich bin glücklich, dass ich irgendwie einen Weg gefunden habe, das Match noch zu gewinnen", konstatierte Thiem. Es sei nicht etwa ein verlorener Fokus gewesen, der zu einer dann nicht immer sehenswerten Partie geführt hat. "Es war nur eine kurze Schwächephase im zweiten Satz, wo er dann sofort das Break gemacht hat. Dann wurde es plötzlich ein komplett offenes Match. Es war von 6:2,2:2 innerhalb von zehn Minuten 6:2,3:6. Generell glaube ich, dass ich heute teilweise ein bisserl zu passiv war, und ihm zu viel die Kontrolle überlassen habe", fand Thiem einen Grund für die enge Partie.

"Ich bin schlecht gestartet"

Für Ofner hätte es nach der Aufholjagd gegen Richard Gasquet in Runde eins fast wieder zur Überraschung gereicht. "Ein bisschen vielleicht", war er nach dem glatten ersten Satz über die Kehrtwende überrascht. "Aber ich bin schlecht gestartet, war ein bisserl nervös, hatte Probleme mit dem Aufschlag." Im dritten Satz habe Thiem dann sehr gut retourniert. "Ich habe ein paar Chancen gehabt, leider nicht genützt. Zum Schluss hatte ich auch nochmals ein 15:40, da hat er leider gut gespielt." Alles in allem sei es dennoch ein gutes Turnier für ihn gewesen, resümierte Ofner. "Schade, aber gegen Dominic kann man trotzdem verlieren."

Thiem nahm Ofner gleich zu Beginn den Aufschlag zu Null ab und erwischte einen starken Start. Mit einem zweiten Break zum 5:2 war Satz eins schnell in der Tasche des Favoriten.

Der zweite Durchgang verlief ausgeglichener bis zum 3:2, als Ofner sein erstes Break gegen Thiem gelang. Mit einem guten Aufschlag-Game bestätigte er dieses und stellte auf 5:2. Thiem verlor in diesem Satz an Intensität und musste diesen folglich auch abgeben.

"Das war mein schlechtestes Game"

Der Entscheidungssatz begann für Thiem schlecht, denn er führte im Auftaktgame 40:0, doch mit zwei Vorhandfehlern und zwei Doppelfehlern en suite gab er den Aufschlag fast kampflos an Ofner ab. "Das war mein schlechtestes Game", meinte Thiem später. Ihm gelang das Rebreak, doch sein "Hänger" setzte sich fort, neuerlich gab er den Aufschlag zum 1:2 ab.

Das Match schien nun von den Nerven beider Spieler dominiert, nach vier Breaks en suite fing sich Thiem aber. Das sofortige zweite Rebreak war für Thiem vorentscheidend. Bei einer 5:3-Führung fand Ofner nochmals zwei Chancen zum Rebreak vor, doch dann nutzte Thiem den zweiten Matchball zum Aufstieg.

Für Thiem geht es nun gegen Yannick Hanfmann. Der Deutsche hatte nach der krankheitsbedingten Absage von Tallon Griekspoor (NED-6), der einen negativen Coronatest abgab, gegen Lucky Loser Iwan Gachow in drei Sätzen reüssiert. "Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Ich glaube, dass er vor allem in der Höhenlage besser spielt, als sein derzeitiges Ranking." Dennoch müsse er sich auf sich selbst konzentrieren. "Ich muss schauen, dass ich ein bisserl lockerer bin im ganzen Match. Ich freue mich drauf."