Für Jurij Rodionov gab es im Achtelfinale bei den Generali Open in Kitzbühel nichts zu holen. Der 23-Jährige, der in der Gamsstadt eine Wildcard erhielt, verlor gegen den routinierten Spanier Roberto Bautista Agut mit 1:6, 4:6.

Als nächstes trifft der Steirer Filip Misolic auf den Spanier Pablo Andujar.

Im Anschluss geht das Österreich-Duell zwischen Dominic Thiem und Sebastian Ofner in Szene.

In Kitzbühel ist ein weiterer Spieler schon vor seinem ersten Einsatz ausgefallen. Der als Nummer 6 gesetzte Niederländer Tallon Griekspoor, der am Mittwoch eigentlich gegen Yannick Hanfmann (GER) hätte spielen sollen, ist erkrankt und hat auch Fieber.

An seiner Stelle rückte nun Lucky Loser Iwan Gachow (RUS) noch ins Feld. Gachow hatte am Sonntag in der zweiten Quali-Runde gegen Gerald Melzer verloren.