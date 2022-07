Für Qualifikant Gerald Melzer ist am Dienstag die erste Runde beim Tennis-Generali-Open in Kitzbühel vorzeitig zu Ende gegangen. Der 32-jährige Bruder von ÖTV-Sportdirektor Jürgen musste gegen den Deutschen Yannick Hanfmann beim Stand von 4:6,1:1,0:30 wegen einer Oberschenkel-Blessur aufgeben. Damit ist der erste von insgesamt fünf Österreichern im Hauptbewerb ausgeschieden.

"Saubitter. Ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so oft die Gelegenheit gehabt, vor so einem Publikum zu spielen", meinte ein enttäuschter Melzer. "Wahrscheinlich hätte ich mir in der letzten Quali-Runde den dritten Satz ersparen müssen", sprach der Niederösterreicher den "ersten Stich" im rechten Oberschenkel am vergangenen Samstag an. Das medizinische Team in Kitz habe sich seither sehr bemüht, ihm in dieser Situation zu helfen.

Jurij Rodionov und Filip Misolic stehen bereits im Achtelfinale.

Das Spiel von Sebastian Ofner gegen Richard Gasquet wird fortgesetzt.