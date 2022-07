Wohl nur die eingefleischten Experten oder jene Fans, die im Juli 2015 in Kitzbühel live vor Ort waren, können sich noch an das Davis-Cup-Duell zwischen Österreich und den Niederlanden erinnern. Filip Misolic gehört sogar beiden Gruppen an. Der damals 13-Jährige hielt Dominic Thiem, Jürgen Melzer, Oliver Marach und Andreas Haider-Maurer im größten Tennisstadion des Landes die Daumen, doch letztlich ohne Erfolg: Das Team von Kapitän Stefan Koubek musste sich mit 2:3 geschlagen geben.