Er ist jung, unbekümmert und weiß ganz genau was er will. Der Salzburger Lukas Neumayer zählt zu den größten Nachwuchstalenten in Österreich. Am Samstag greift der amtierende Staatsmeister in der Qualifikation von Kitzbühel ins Turniergeschehen ein. Seine Marschroute ist ganz klar vorgegeben: "Ich bin hier schon mal durch die Qualifikation und dann in der ersten Runde ausgeschieden. Der Einzug ins Hauptfeld ist erstmal das große Ziel, wird aber ein hartes Stück Arbeit, da die Besetzung stark ist. Aber mir taugt es total hier auf der Höhenlage zu spielen und generell in Österreich", erklärt die aktuelle Nummer 345 der Weltrangliste.