Den Anfang in Gstaad macht heute Dominic Thiem, der einen weiteren Schritt auf dem Weg zurück in die Weltspitze zurücklegen will. In Baastad hatte er in der Vorwoche seine ersten beiden Siege auf der ATP-Tour nach seinem Comeback nach rund zehnmonatiger Verletzungspause gefeiert. In der nächsten Woche schlägt der 28-jährige Niederösterreicher in Kitzbühel auf.