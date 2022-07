Keine Veränderungen in den Top Ten der Männer hat die am Montag veröffentlichte Tennis-Rangliste gebracht. Baastad-Viertelfinalist Dominic Thiem verbesserte sich dank seiner ersten beiden Siege auf der Tour seit seinem Comeback um 65 Ränge und ist nun auf Position 274 zu finden. In Front liegt weiter der Russe Daniil Medwedew.

Der Ex-Weltranglisten-Dritte aus Österreich versucht diese Woche in Gstaad, weiteren Boden im Ranking gutzumachen. Dabei triff er in der ersten Runde auf den als Nummer 7 gesetzten Franzosen Hugo Gaston. Thiem hat das bisher einzige Duell mit Gaston 2020 im Achtelfinale der French Open, ebenfalls auf Sand, in fünf Sätzen für sich entschieden. Gaston ist aktuell Nummer 58 im Ranking. Im Falle eines Sieges spielt Thiem gegen Federico Delbonis (ARG) oder Mikael Ymer (SWE).

Österreichs aktuelle Nummer eins Jurij Rodionov verbesserte sich um drei Plätze auf Rang 148, Dennis Novak liegt wenig dahinter auf Platz 154. Filip Misolic rangiert auf 194, Gerald Melzer auf 199 und Sebastian Ofner auf 227.