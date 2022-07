Dominik Thiem steht beim ATP-250-Turnier von Båstad in der zweiten Runde. Der Niederösterreicher - mittlerweile nur noch 339. der Weltrangliste - setzte sich gegen den Finnen Emil Ruusuvuori (43. der Weltrangliste) nach drei Sätzen durch.

Im ersten Satz hatte Thiem noch Probleme, spielte zu fehleranfällig und musste sich dem Gegner mit 3:6 geschlagen geben. Ein anderes Bild im zweiten Durchgang: Thiem rauschte in 21 Minuten durch, bezwang den 23-Jährigen 6:1. Ein Satz auf Augenhöhe war dann der dritte: Thiem breakte zum 4:3, musste nach Doppelfehler aber prompt das Re-Break hinnehmen. Im Tie-Break bewies der Lichtenwörther dann seine steigende Form und setzte sich 7:5 durch. Am Schluss: Ein Doppelfehler des Finnen. "Den Doppelfehler des Gegners habe ich gebraucht. Es war eine sehr schwierige Partie, denn ich hatte keinen guten Start in das Spiel. Aber ich habe dann gut gekämpft. Es war eine schwierige Zeit mit vielen Niederlagen. Im zweiten und dritten Satz habe ich dann besser gespielt, aber ich muss meine Nerven noch besser unter Kontrolle haben", analysierte Thiem die Partie

Es war Thiems erster Sieg auf der ATP Tour nach genau 14 Monaten."Die 14 Monate waren eine lange Zeit. Der Sieg in Rom 2021 fühlt sich an wie eine andere Welt. Es war eine harte Zeit, sie war aber auch wichtig für mein Leben und auch mein Tennis."

In Runde zwei wartet am Mittwoch der Spanier Roberto Bautista Agut - aktuell Nummer 20 der Welt.