Beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris soll es offenbar zu mehreren Coronafällen gekommen sein. Die Öffentlichkeit wurde davon aber nicht in Kenntnis gesetzt, da es zu einem "Stillschweigeabkommen" gekommen sein soll, wie die Französin Alizé Cornet sagt. Im Interview mit der "L'Équipe" spricht die 32-Jährige von einer "Corona-Epidemie" bei den French Open und meint: "Wir werden uns nicht selbst testen, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen."

In Paris gab es weder Test- noch Impfpflicht für die Tennis-Profis. "In der Kabine hatten es alle, und wir haben nichts gesagt", so Cornet weiter. Auch herrschte in der Kabine erstmals keine Maskenpflicht mehr, die Deutsche Andrea Petkovic habe sich laut eigenen Angaben so das Virus zugezogen. Zunächst habe sie noch Maske getragen, "dann haben mich die Menschen so blöd angeguckt, weil ich die Einzige war". Titelverteidigerin Barbora Krejcikova testete während des Turniers positiv und teilte dies auch mit.

Auch beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gab es bereits Coronafälle, Matteo Berrettini und Marin Cilic haben bereits vor dem Auftakt aufgrund positiver Tests ihre Teilnahme zurückgezogen.