"Er sieht am Montag ein paar Ärzte in Deutschland und dann wissen wir mehr", sagte Alexander Zverevs Bruder und Manager Mischa am Samstag in einem "Instagram Live" von Eurosport. "Montag ist der entscheidende Tag", sagte Mischa Zverev. Es sehe nicht so gut aus. Es bestehe aber noch die Hoffnung, dass nichts gebrochen sei, sagte der Ex-Profi.

Alexander Zverev war am Freitag im Halbfinale der French Open gegen den 13-fachen Paris-Champion Rafael Nadal aus Spanien mit seinem rechten Fuß umgeknickt und hatte die Partie aufgeben müssen. In der Nacht zum Samstag sprach der Tennis-Olympiasieger in einer von den Veranstaltern veröffentlichten Videobotschaft selbst davon, dass es so aussehe, "dass ich eine sehr ernsthafte Verletzung habe".