Es war ein gellender Schrei, der Sascha Zverev entfuhr, als er kurz vor dem Tiebreak des zweiten Satzes überknöchelte und sich offenbar schwerer verletzte.

Sophia Tomalla, Partnerin von Zverev, war in Paris nicht dabei. Sie verfolgte das Unglück aber im Fernsehen und postete kurz danach: "Mein Herz zerschellte in tausend Teile als ich den Unfall sah. Sport kann so unfassbar grausam sein 💔 now focusing on getting better as soon as possible!"