Halbfinaltag der Herren bei den French Open. Rafael Nadal und Alexander Zverev eröffnen um 14.45 Uhr. Während sich der Spanier an seinem 36. Geburtstag mit dem Finaleinzug selbst beschenken will, hoffte der Deutsche in Paris auf seinen ersten Grand-Slam-Titel, mit dem er zugleich die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste erobern würde.

Im Anschluss bestreiten der Norweger Casper Ruud sowie der Kroaten Marin Cilic das zweite Halbfinale.