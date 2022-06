Seit dem Jahr 2005 leidet Rafael Nadal unter dem sogenannten Müller-Weiss-Syndrom. Dabei handelt es sich um das Absterben von Knochenteilen am Kahnbein des Fußes. Beim Spanier ist es der linke Fuß, der von dieser Osteonekrose betroffen ist, und ihn in den vergangenen Jahren immer wieder zu Pausen zwang. Nachdem der Superstar bis dato noch keine Lösung für das Problem gefunden hat, stellte er nun bei den French Open sogar sein Karriereende in den Raum.