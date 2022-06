Bei der Carinthian Ladies Lake's Trophy steigt heute (Mittwoch) mit Laura Siegmund eine zweifache Grand-Slam-Siegerin in das Turniergeschehen ein. Die Deutsche gewann 2020 im Damendoppel die US Open mit der Russin Wera Swonarjowa sowie den Mixedbewerb 2016 in New York mit der Serbin Mate Pavic. Im Einzel war sie auf Sand erfolgreich, da feierte sie auf der WTA-Tour Siege im schwedischen Bastad und in Stuttgart in Deutschland.

Die mittlerweile 34-Jährige trifft heute (Mittwoch) in Annenheim nicht vor 13.30 Uhr am Center Court auf die griechische Qualifikantin Martha Matoula. Im Anschluss an diese Partie trifft die junge Kärntnerin Nina Plihal auf ihre österreichische Landsfrau Sinja Kraus.

Die Nummer eins des Turniers ist fast gegen eine Österreicherin ausgeschieden. Tereza Smitkova musste gegen Alina Michalitsch ihr ganzes Können aufbringen, um mit 6:3, 2:6 und 6:2 sich durchzusetzen.