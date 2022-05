Ab 21 Uhr kommt es bei den mit 43,6 Millionen Euro dotierten French Open zum Viertelfinale der Giganten zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Die Form spricht für den Serben, die Geschichte für den Spanier. Nadal deutete an, dass es sein letzter Auftritt in Paris sein könnte.

War es nur ein (vergebliches) Powerplay, um nicht in der ungeliebten Night Session antreten zu müssen? Oder befindet sich Rafael Nadal in Paris auf Abschiedstour? Nach seinem hart erkämpften Fünfsatzsieg im Achtelfinale gegen Félix Auger-Aliassime über 4:21 Stunden sagte der am Freitag 36 Jahre alt werdende Spanier mit Blick auf das Gigantentreffen mit Djokovic: "Das wird vielleicht mein letztes Match in Roland Garros, und ich würde dieses gerne am Tag spielen."

Nun, Nadals vielleicht letzter Wunsch am Ort seiner größten Triumphe wurde nicht erhört. Wie erwartet wurde die Partie am Abend angesetzt. Und dadurch sieht sich der 13-fache Roland-Garros-Sieger im Nachteil, wie er deutlich machte: "Ich spiele nicht gerne nachts auf Sand. Die Luftfeuchtigkeit ist höher, der Ball ist langsamer und die Bedingungen können sehr, sehr 'heavy' sein, besonders wenn es kalt ist."