In der ersten Runde der French Open erwischte Dominic Thiem einen katastrophalen Tag gegen den Bolivianer Hugo Dellien (ATP-87.). Der Österreicher war über das gesamte Spiel chancenlos, kam nie wirklich in die Partie und verlor am Ende deutlich in drei Sätzen mit 3:6, 2:6 und 4:6. Somit endet das Grand-Slam-Turnier bereits nach einem Auftritt.

