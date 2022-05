Der Steirer Sebastian Ofner trifft in Runde eins der Tennis-French-Open auf Olympiasieger Alexander Zverev. Der als Nummer drei gesetzte Deutsche steht beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres im erweiterten Favoritenkreis, nach heuer schwächerem Beginn hat sich der 25-Jährige zuletzt gefangen. Die Partie ist ebenso für Sonntag angesetzt wie jene des Niederösterreichers Dominic Thiem gegen den Bolivianer Hugo Dellien.

Während diese beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen, bekommt es Ofner zum zweiten Mal mit Zverev zu tun. Und auch das erste Duell fand auf Grand-Slam-Ebene statt, obwohl Österreichs aktuelle Nummer vier nun erst zum zweiten Mal in einem Major-Hauptbewerb steht. Bei seiner Premiere war er vor knapp fünf Jahren in Wimbledon aus der Qualifikation heraus bis in die dritte Runde vorgestoßen, in der er Zverev 4:6,4:6,2:6 unterlag.