Dominic Thiem ist in der ATP-Weltrangliste nach dem Aus in der ersten Runde beim Masters in Madrid gegen Andy Murray nur noch die Nummer 162 der Weltrangliste.

Damit liegt der Niederösterreicher auch hinter Jurij Rodionov, der das Challenger-Turnier in Mauthausen für sich entschieden hat und Dennis Novak. Thiem ist also in der Weltrangliste nur noch der drittbeste Österreicher. Thiem ist erstmals seit acht Jahren nicht unter den besten 100 Tennisspielern der Welt. Erstmals seit April 1986 ist kein Österreicher unter den besten 100 zu finden.

Ganz vorne liegt unverändert Novak Djokovic vor Daniil Medwedew, Alexander Zverev, Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas. Carlos Alcaraz hat sich mit seinem Sieg beim Masters in Madrid vom neunten auf den sechsten Platz verbessert.

Für Thiem geht es heute gegen Fabio Fognini beim Masters in Rom weiter. Der Österreicher wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg nach dem Comeback. Das Spiel beginnt nicht vor 19 Uhr.