Es klingt verrückt, doch was ist heutzutage auf dieser Welt schon noch normal. Obwohl Boris Becker am Freitag zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde und diese auch gleich im Londoner Gefängnis Wandsworth antreten musste, könnte es sein, dass der Eurosport-Kommentator auch während der am 22. Mai startenden French Open zum Einsatz kommen könnte.

Das behauptet zumindest Frank Wörndl. Der 62-jährige Deutsche, der sich 1987 zum Slalom-Weltmeister gekrönt hat, arbeitet als Ski-Kommentator ebenfalls bei Eurosport und verriet nun gegenüber dem Schweizer "Blick": "Die Leitung von Eurosport klärt derzeit mit Beckers Anwälten ab, ob es möglich ist, im Gefängnis ein Home Studio für Boris einzurichten."

Würde das gelingen, wäre es eine echte Sensation. Und Becker hätte bestimmt viel zu berichten - auch abseits der French Open ...