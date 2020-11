Jürgen Melzer spielt an der Seite von Edouard Roger-Vasselin gegen Koolhof/Mektic um den Doppel-Titel bei den ATP Finals. Gleich zu Beginn kassierte das Duo ein Break.Das Match gibt's hier im Liveticker!

Melzer (rechts) und Roger-Vasselin © AP

Schon bevor Dominic Thiem heute (19 Uhr) gegen den Russen Daniil Medwedew im Endspiel der ATP Finals um seinen ersten Titel beim Saisonfinale in London kämpft, greift Jürgen Melzer nach der begehrten Trophäe. Und zwar im Doppel, wo es für den Österreicher heute an der Seite des Franzosen Edouard Roger-Vasselin gegen das an Nummer fünf gesetzte Duo Wesley Koolhof/Nikola Mektic (NED/CRO) geht.

Melzer ist nach 2010 und 2011 (da ereilte ihn beide Male jeweils an der Seite des Deutschen Philipp Petzschner bereits in der Gruppenphase das Aus) das dritte Mal bei den ATP Finals (auch Masters genannt) dabei und hat bereits jetzt mit dem Finaleinzug ein Märchen geschrieben. Denn der 39-Jährige steht kurz vor seinem Karriereende, nach den Australian Open 2021 ist Schluss. Im Februar startet er als Sportlicher Leiter des ÖTV durch.

Die bisher größten Erfolge im Doppel feierte Melzer mit den Titeln in Wimbledon (2010) und New York (2011) - ebenso jeweils mit Petzschner. Der Triumph in der O2-Arena wäre für die ehemalige Nummer acht im Einzel die Krönung.