Um 15 Uhr matchen sich Novak Djokovic und Alex Zverev in London um den letzten Halbfinalplatz bei den ATP Finals. Der Sieger trifft am Samstag auf Dominic Thiem. Das Spiel gibt's hier im Liveticker.

Alex Zverev (links) und Novak Djokovic © GEPA pictures

Nachdem sich Dominic Thiem und Daniil Medwedew jeweils vorzeitig als Gruppensieger für das Halbfinale bei den ATP Finals in London qualifizieren konnten, zog am Donnerstagabend Rafael Nadal mit einem Dreisatzsieg über Stefanos Tsitsipas nach. Der Spanier trifft nun am Samstag in seinem ersten Halbfinale in der O2-Arena seit 2015 auf Medwedew.

Und Thiem? Dessen Halbfinalgegner wird heute um 15 Uhr im Duell zwischen Novak Djokovic und Alex Zverev ermittelt. Wunschgegner hat der Österreicher keinen und sagt: "Ich muss versuchen, meinen Level von den ersten beiden Siegen gegen Tsitsipas und Nadal abrufen zu können. Gelingt mir das, habe ich im Halbfinale meine Chancen."

Hier geht's zum Liveticker:

Das zweite Einzel des Abends bestreiten ab 21 Uhr Medwedew und der bereits vorzeitig ausgeschiedene Diego Schwartzman.