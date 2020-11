Facebook

Elena Karner © Gepa (2)

Sie ist erst zarte 17 Jahre jung, zählt aber bereits zu den größten rot-weiß-roten Tennis-Nachwuchshoffnungen. Elena Karner krönte sich kürzlich in souveräner Manier zur Staatsmeisterin bei den Damen und ließ nie Zweifel aufkommen, das Ding noch aus der Hand zu geben. „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir den Titel holen kann. Das war richtig cool.“ Nur wenige Stunden nach ihrem bisher größten Titelgewinn ihrer Karriere hob der Flieger ins sonnige Teneriffa ab. „Wir werden mit unserem zehnköpfigen Team die nächsten drei, vier Wochen schwitzen. Es ist richtig warm, hat an die 30 Grad. Vor allem Tennistraining und Krafteinheiten stehen an der Tagesordnung“, erzählt die Reichenfelserin, die mit Günter Bresnik einen absoluten Perfektionisten als Coach an ihrer Seite hat.