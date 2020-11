Dominic Thiem ist mit einem Sieg in die ATP Finals in London gestartet. So bezwang der Österreicher den griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas mit 7:6, 4:6, 6:3.

Dominic Thiem © AFP

Bei den ATP Finals 2019 konnte Dominic Thiem in der Gruppenphase sowohl Roger Federer als auch Novak Djokovic bezwingen. Im Halbfinale knackte er den Deutschen Alex Zverev und ging als Favorit in das Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas. Doch am Ende eines hochklassigen Matches musste sich der Österreicher hauchdünn mit 7:6, 2:6, 6:7 geschlagen geben.

Heute bekam der Weltranglistendritte nun beim Auftaktmatch der ATP Finals 2020 in der Londoner O2-Arena die Chance zur Revanche - und der Niederösterreicher hat sie genützt. So konnte der 27-Jährige den Titelverteidiger in einer packenden Partie vor leeren Zuschauerrängen mit 7:6, 4:6, 6:3 in die Knie zwingen und damit einen wichtigen ersten Sieg landen.

Am heutigen Abend kommt es noch zum zweiten Duell der Gruppe "London 2020" zwischen Rafael Nadal und Andrej Rublew. Thiem hat seinen zweiten Auftritt am Dienstag.

