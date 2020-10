Facebook

Dominic Thiem © GEPA pictures

Ein bärenstarker Auftritt von Dominic Thiem. Im Achtelfinale des Wiener Stadthallen-Turniers ließ der Österreicher dem Chilenen Christian Garin nicht den Funken einer Chance und fertigte die Nummer 22 der Weltrangliste nach nur 65 Minuten mit 6:3, 6:2 ab. "Ich habe mich gegenüber dem ersten Match gesteigert, es war eine solide Partie. Ich bin glücklich mit meiner Leistung", sagte der Österreicher noch am Platz.

Im Viertelfinale am Freitag (2. Partie nach 14 Uhr, Servus TV live) geht es für Thiem gegen Andrej Rublew. Der russische Haudrauf profitierte in seinem Achtelfinale von der Aufgabe Jannik Sinners – das italienische Toptalent musste beim Stand von 1:2 im ersten Satz wegen einer Fußverletzung das Handtuch werfen. Im „Head to head“ führt der Österreicher 2:1, 2017 konnte Thiem den Russen in der ersten Wien-Runde in zwei Sätzen in die Schranken weisen.

Thiem: "Seit 2017 hat sich viel verändert, Andrej ist gerade in die Top 10 eingezogen. So, wie er jetzt spielt, ist er einer der besten Fünf. Er haut auf jeden Ball drauf und hat auch das Thiem-7-Turnier in Kitzbühel gewonnen. Es wird eine schwierige Herausforderung."

