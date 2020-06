Tennis in der höchsten Spielklasse Kärntens: Heimspiel der SG Millstättersee Herren am 20. Juni.

Stefan Macheiner, Martin Pritsch, Adam Cepka, Simon Keuschnig und Mannschaftsführer Patrick Petutschnig (von links) © KK/LEUTSCHACHER

Am kommenden Samstag, den 20. Juni, findet auf der Anlage des 1. Tennisclub Seeboden ab 10 Uhr das erste Heimspiel der 1. Herrenmannschaft der SG Millstättersee in der Landesliga A, der höchsten Spielklasse Kärntens, statt. Die Kärntner Tennis-Mannschaftsmeisterschaften starteten wegen der Corona-Krise dieses Jahr nicht wie geplant Anfang Mai, sondern begannen mit einem Monat Verspätung am 8. Juni. Die Spielgemeinschaft (SG) Millstättersee ist dieses Jahr mit insgesamt dreizehn Mannschaften vertreten, neben fünf Herren- und drei Damen-Teams, sind auch vier Jugend-Mannschaften im Einsatz. Herauszustellen ist hier die erste Herrenmannschaft unter der Mannschaftsführung von Patrick Petutschnig, welche die Meisterschaft in dieser Form das vierte Jahr in Folge in der höchsten Spielklasse Kärntens – der Landesliga A (LLA) – bestreitet.