2016 trafen Melzer und Thiem in Kitzbühel aufeinander © APA/EXPA/JFK

Dominic Thiem und Jürgen Melzer, die in ihren ersten drei Partien der Austrian Pro Series in der Südstadt jeweils ungeschlagen blieben, matchen sich im Generationenduell. Thiem, der in den kommenden Wochen gleich bei mehreren Einladungsturnieren in Belgrad, Frankreich, Berlin und Kitzbühel aufschlagen wird, hofft weiterhin, dass es in diesem Jahr noch auf der ATP-Tour weitergeht und auch das Davis-Cup-Finalturnier im November in Madrid, für das sich Österreich erstmalig qualifiziert hat, in Szene geht. „Ich habe immer sehr gern Davis Cup gespielt. Ich liebe es, die Woche mit dem Team zu verbringen“, sagt der Weltranglistendritte.

Apropos ATP-Tour: Da hofft man nach wie vor auf eine Austragung der US Open (ab 31. August). Eine endgültige Entscheidung soll zwischen Mitte und Ende Juni fallen. Gibt es grünes Licht, könnte es allerdings zu einer Kollision mit den derzeit für 20. September anberaumten French Open kommen. So müssten die Spieler quasi ohne Pause und Vorbereitung von einem Grand-Slam-Event zum nächsten reisen.