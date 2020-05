Kleine Zeitung +

Tennis-Turnierserie geplant Schlagen Dominic Thiem und Co. bald in Klagenfurt auf?

Die Tennisanlage der Sportunion Klagenfurt zeigt sich an der neuen Turnierserie interessiert und bietet sich als Destination an. Vor allem mit Hotel- sowie Wörthersee-Nähe will Polessnig punkten.