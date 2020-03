Facebook

© Alexi Tauzin - stock.adobe.com

Chips und Cola brauchen die Fans des Tennissports länger nicht bereit zustelle, denn die Filzbälle werden einige Zeit nicht fliegen. Die ATP und WTA haben gemeinsam weitere Maßnahmen in der Coronakrise verkündet. So werden bis 7. Juni keine Turniere ausgetragen. Inkludiert sind dabei freilich auch die Challenger Tour und dei ITF World Tennis Tour. In einer Aussendung der ATP und WTA heißt es: "Nach sorgfältiger Überlegung und aufgrund des anhaltenden Ausbruchs von COVID-19 werden alle ATP- und WTA-Turniere auf dem Spring Clay Court Swing nicht wie geplant abgehalten. Dies umfasst die kombinierten ATP/WTA-Turniere in Madrid und Rom sowie die WTA-Veranstaltungen in Straßburg und Rabat und die ATP-Veranstaltungen in München, Estoril, Genf und Lyon."

Parallel zu diesen Schritten werden die ATP-und WTA-Rankings während dieses Zeitraums und bis auf Weiteres eingefroren. In der Aussendung wird weiter angeführt: "Jetzt ist keine Zeit, einseitig, sondern gemeinsam zu handeln. Alle Entscheidungen in Bezug auf die Auswirkungen des Coronavirus erfordern eine angemessene Konsultation und Überprüfung mit den am Spiel beteiligten Akteuren."