Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dennis Novak © GEPA pictures

Tag der Entscheidung in der Steiermark-Halle in Premstätten. Nach dem ersten Tag im Davis Cup zwischen Österreich und Uruguay stand es 1:1, Oliver Marach und Jürgen Melzer brachten das ÖTV-Team am zweiten Tag wieder in Führung. Sie besiegten Ariel Behar und Pablo Cuevas 4:6, 6:3, 7:5.

Ein wichtiger Sieg für Österreich - denn nun hat das Team von Kapitän Stefan Koubek zwei Chancen, den Ländervergleich für sich zu entscheiden. Die erste hat Dennis Novak derzeit gegen Pablo Cuevas:

Der Liveticker:

Jurij Rodionov hatte am Freitag bei seiner Dreisatzniederlage gegen Pablo Cuevas Krämpfe bekommen. Ob der 20-Jährige für das letzte Einzel gegen Martin Cuevas aufgestellt wird, liegt an ÖTV-Kapitän Stefan Koubek. Der Gewinner des Länderkampfs zieht wie elf andere Sieger dieser Weltgruppen-Qualifikationsrunde ins Finalturnier (23. bis 29. November in Madrid) ein.