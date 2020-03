Facebook

Österreichs Davis-Cup-Team © GEPA pictures

Er ist zwar im Moment 9827 Kilometer Luftlinie von Premstätten entfernt, sein Name geistert aber unentwegt in der Schwarzl-Halle herum. Die Rede ist natürlich von Dominic Thiem, der Österreich im Davis Cup gegen Uruguay nicht zur Verfügung steht und sich stattdessen unter der kalifornischen Sonne akribisch auf seine Titelverteidigung in Indian Wells vorbereitet.