Tennis-Ass Felix Auger-Aliassime geht mit gutem Beispiel voran. Das Geld kommt Bildungseinrichtungen in Togo zugute.

Felix Auger-Aliassime © APA/AFP/PASCAL GUYOT

Hut ab vor Felix Auger-Aliassime. Das kanadische Toptalent, aktuell die Nummer 21 in der Weltrangliste, hat bekannt gegeben, in der Saison 2020 pro gewonnenem Punkt, den er auf der ATP-Tour macht, je fünf Dollar zu spenden. Das Geld sollen Bildungseinrichtungen in Togo zugutekommen.

"Ich fühle mich privilegiert, solch eine befriedigende Karriere bislang geführt zu haben. Aber ich denke, dass es an der Zeit ist, dem Ganzen mehr Sinn zu geben. In diesem Jahr zählt jeder Punkt mehr denn je", sagte der 19-Jährige zu der Aktion. Ein Sponsor, BNP Paribas, unterstützt den Kanadier bei der Aktion: Jede Spende pro gewonnenem Punkt vervierfacht die Bank mit einer zusätzlichen Spende von 15 US-Dollar.

Extrêmement fier de vous annoncer que chaque point que je gagnerai au cours de la saison contribuera à l'éducation des enfants togolais, grâce au projet #FAAPointsForChange avec @BNPParibas et @CARE. Les détails dans cette vidéo! pic.twitter.com/yU9ajkVU3e — Félix AugerAliassime (@felixtennis) February 7, 2020

Zur Information: 2020 hat der Kanadier bisher zehn Matches gespielt und 768 Punkte gemacht. Das ergibt eine Spende von 15.360 Dollar. Chapeau, Mr. Auger-Aliassime!