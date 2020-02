"Match for Africa"Weltrekord: Federer und Nadal spielten vor rund 50.000 Fans

Facebook

Die Tennis-Stars spielten vor einer gewaltigen Kulisse. © APA/AFP/RODGER BOSCH

Roger Federer hat am Freitag, erstmals in Afrika, das sechste "Match for Africa" gegen Rafael Nadal mit 6:4,3:6,6:3 gewonnen. Vor der Rekordkulisse bei einem Tennisspiel von rund 50.000 Fans gingen die zwei Asse im Fußballstadion von Kapstadt nicht mit letztem Ernst zur Sache, im Vordergrund standen die Unterhaltung und der gute Zweck. Die Einnahmen gingen an die Stiftung Federers.